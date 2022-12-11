安坑輕軌初勘作業11日完成，委員會討論後提出履勘前須改善事項計4項，一般注意改善事項16項，後續建議事項10項。新北捷運局表示，將完成改善事項後，預計12月底可報請交通部辦理履勘，在確保營運安全無虞情形下擇期通車，安坑居民前往雙北的交通時間可節省15到20分鐘。

安坑輕軌全線位於新北市新店區，全長7.5公里，由起點K1雙城站延伸至K9十四張站，並可銜接捷運環狀線。

本次安坑輕軌初勘作業分為土建、機電及營運3組進行，由新北市府邀集學者專家共14人擔任初勘委員，由國立台北科技大學土木與防災研究所宋特聘教授裕祺擔任總召集人，交通部亦派員指導。

經討論共識「履勘前須改善事項」4項，「一般注意改善事項」16項，「後續建議改善事項」10項，新北捷運局及新北捷運公司表示，針對初勘委員提出的缺失事項將立即進行改善，在改善後並經正副召集人確認改善後，將隨即報請交通部辦理履勘，以期及早通車提供民眾安全及便捷的交通服務。