國際美聲馬丁賀肯斯以歌聲療癒人心。（張毓翎攝）

台南聖誕燈節系列活動中的新營文化中心暨綠川廊道燈區，11日晚間熱鬧點燈，市長黃偉哲親臨主持，國際美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）再度驚喜獻聲，吸引許多大朋友帶著小朋友來共享佳節時光。

為了讓民眾感受歡樂節慶氛圍，每年市府團隊都在這個季節，與教會團體及聖誕樹燈飾設計團隊12月規畫台南聖誕燈節與跨年系列活動，吸引觀光客來台南旅遊。

其中，在新營文化中心的燈區主題聖誕樹，是以「平安的串連」為名，運用聖誕雪花和蘭花所設計的白、藍、紅、金4種色系，打造日夜皆有不同風景的唯美風聖誕樹，配合綠川水域布置的璀璨多彩燈飾，點亮綠川廊道沿岸。

除了新營文化中心燈區主題聖誕樹及先前大受歡迎的南瀛綠都心大型泰迪熊，為了增加打卡觀光亮點，觀旅局更加強力道在新營火車站圓環及鐵道地景園區入口廣場等地，打造各式聖誕燈飾布置。

台南聖誕燈節系列活動中的新營文化中心暨綠川廊道燈區，11日晚間熱鬧點燈。（張毓翎攝）

國際美聲馬丁賀肯斯（右）再度驚喜獻聲，台南市長黃偉哲（左）特別送上禮物感謝。（張毓翎攝）

今晚新營點燈現場，黃偉哲、市議員蔡育輝、沈家鳳、市議員當選人王宣貿等人也前來欣賞；黃偉哲說，歲末年終，大新營區活動滿滿，下周末還有「漫月美行動」鹽水月之美術館、「南瀛耶誕音樂會」新營文化中心廣場等精彩活動，也請市民朋友千萬別錯過。