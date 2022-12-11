1架機尾塗有Z標示的俄羅斯空軍Su-25攻擊機起落架發生故障，迫使飛行員只能以機腹滑擦跑道的方式迫降，現場火花四冒相當驚人，所幸飛機並未翻覆仍算是安全著陸。
防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭武器追踪小組(Ukraine Weapons Tracker)報告說，1架俄羅斯 Su-25「蛙足」( Frogfoot) 攻擊機不得不緊急降落，然而起落架故障，只能憑機腹迫降，很明顯，機腹必然受到嚴重的擦傷。
小組表示：「損壞程度尚不清楚，但不太可能很快修復並再次飛行。」
這架Su-25的機尾被塗上白色Z標誌，顯示這是俄羅斯的戰機，由於俄國與烏克蘭的多數軍事裝備都相同，俄國在入侵作戰之前，就在武器上塗上顯眼的符號作為識別。其實不只Z，也會用字母V、O，只是數量與頻率沒有Z來的多。不過，這也顯示俄軍在敵我識別裝備的落後，仍然相當仰賴目視識別，而不是敵我識應答機。
Su-25 是蘇聯時代的對地攻擊機，於 1978 年在蘇聯開始生產，與同時期的美國A-10「疣豬」攻擊機經常相提並論。與疣豬相比， Su-25更小、更輕、速度更快。
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