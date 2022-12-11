地方公務員特考昨（10）日登場，共計4萬3261名考生報考，就有一名考生去年僅2分之差落榜，今年做足準備，卻在考試前夕確診，經過一番天人交戰，決定放棄應試，讓不少人大讚暖心，也預祝他明年金榜題名。

一名地方特考考生昨天在Dcard發文表示，去年成績差2分落榜，今年準備差不多，但考試前夕發覺自己有輕微症狀，快篩後發現確診了，雖然可以自私一點默默去考試，但想到其他人的家中的長輩跟小孩，可能會因此暴露在染疫風險之中，「我還是選擇了心中的道德」，決定不參加考試，計畫找兼職打工、繼續讀書，「不知道善良這個選擇到底是對還是錯，也許這個社會最欠缺的就是善良跟同理心吧」。

貼文引起網友熱議，許多人都留言向原PO致意，「我看到你明年上榜了」、「希望你今年能考到更好的工作」、「不用管別人嘴什麼，你明年一定會上榜的」、「公職最缺你這種善良的人了」、「能做這樣的決定很棒，如果是我來做選擇，我不一定可以和你做同樣的選擇」、「我朋友也是因為確診不能去國考，準備了整整一年，沒有去工作就是為了拚這一次，確診的當下真的很嘔，而且也不能補考」。

不過有少數人開酸原PO是找理由缺考，也激起網友力挺，「確診不去考試也被嘴只是逃避考試，確診若去考試又要被嘴自私自利，這世界是不是有病啊？」、「這麼有同理心的人，還要被嘴？加油！祝原po明年高分上榜」、「以小人之心度君子之腹」。

根據考選部指出，目前國家考試防疫措施調整為一般試場取消提供用餐隔板及監場人員佩戴面罩等措施，針對確診已解除隔離且快篩陰性者，將安排於一般試場應試；確診已解除隔離仍快篩陽性者，為保障其應試權益，將安排於備用試場應試。