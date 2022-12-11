立法委員費鴻泰號召在地婦女社團、及新任臺北市長蔣萬安，一起替代表國民黨投入立委補選的王鴻薇加油、注入選舉強心針。（立委費鴻泰提供）

立法委員費鴻泰號召在地婦女社團、及新任臺北市長蔣萬安，一起替代表國民黨投入立委補選的王鴻薇加油、注入選舉強心針。（立委費鴻泰提供）

台北市中山、北松山立委補選，進入選前最後四週，立法委員費鴻泰號召在地婦女社團及新任臺北市長蔣萬安，一起替代表國民黨投入立委補選的王鴻薇加油、注入選舉強心針。

今天下午在位於台北市中山區的國民黨中央黨部12樓大禮堂，舉辦婦女團結助選大會，大家熱情的歡迎王鴻薇，並且一致要為她拉票和固票。

在滿場的加油聲中，婦女姐妹們送上寫滿祝福及打氣的愛心留言板；同時，由主辦者費鴻泰代表大家致上姐妹們親手摺製的彩色小星星999顆，祝福王鴻薇選戰大勝。王鴻薇感動的誓言不怕挑戰：「有你們，我就不怕『膿包』網軍！」一定爭取勝利。

費鴻泰與團隊長期經營和參與婦女團體，利用選前不到30天的週末午後，再次託請號召婦工會、婦女會、工商婦女會、新清溪婦女、婦女志工團等十多個在地婦女團體聚會。費鴻泰拜託在場最溫柔但堅定的婦女力量，組成一支鐵娘子軍來當王鴻薇的分身，替補選的戰將打氣、做衝鋒陷陣的女戰神最堅強的後盾。

新任臺北市長蔣萬安到場向大家拜託為王鴻薇拉票，更稱這是一場台北市長的延長戰。蔣萬安說，請大家要給王鴻薇力量，保住台北市這一席立委，延續他在立委選區的服務與承諾。

王鴻薇本人向在場的婦女姊妹們承諾，延續萬安的服務、與監督的戰力，進到立院，替中山、北松山的選民撐住這一席。