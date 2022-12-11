嘉義縣民雄鄉中興圳水綠廊道。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣民雄鄉中興圳水綠廊道現況。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府以民雄鄉鴨母坔大排、中興圳周邊公有地，開闢串連綠地公園，獲中央補助6000萬元，縣府自籌600萬元，營建署期許成為台灣鄉村水圳地景典範，今年10月完工，縣長翁章梁今天實地視察。

嘉義縣政府近年向內政部營建署提報「民雄珠串、綠水相連─民雄鄉水綠廊道串連計畫」開闢串連綠地公園，獲得營建署補助上限6000萬元，加上地方配合款，共6600萬元。

目前已完成第一期中興圳水綠廊道工程，第二期鴨母坔水綠廊道工程也在近期完成發包，預計明年底完工，未來將新增約2公里的水岸步道與8公頃的公共空間。

縣府表示，民雄中興圳水綠廊道向來雜草叢生、廢棄物堆置，無法通行，嘉義縣政府為延續前階段金興村的綠色廊道營造成果，改善民眾的生活空間，2021年爭取中央城鎮風貌計畫的經費補助，今年10月整修完成。

縣府表示，水綠廊道全段採減量設計，營造友善步行動線，原地保留部分植栽，創造總長約500公尺綠蔭廊帶，種植60株紅花風鈴木及近1萬1000株（約700平方公尺）紅花玉芙蓉、七里香，讓步道四季景觀有變化。

翁章梁指出，原先河岸環境十分髒亂，無法有效利用空間，後來獲得營建署補助經費整理，如今廊道落成後，民眾從屋子後門走出來就有廊道可以步行，動線好，居家周邊環境也優化，剩餘的經費將會持續使用在廊道串聯計畫。

翁章梁也表示，縣府會持續整理水系統設施，如修建排水溝、整治河岸兩側；也會針對縣內公園進行改建，修繕老舊設備，讓縣內的公共空間成為民眾日常好去處。