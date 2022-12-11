近9場比賽，摩洛哥除了在卡達世界盃足球賽小組賽一次烏龍球，失球數仍掛零，在知名國國家隊環伺下，成為世足賽史首支來自非洲的4強隊伍，摩洛哥教頭雷格拉古（Walid Regragui ）再一次說出關於這隻黑馬球隊的金句：「我們就是世界盃的洛基巴波亞」。

1976年的美國電影《洛基》，默默無名的拳擊手洛基巴波亞，在和重量級世界拳王一場對決，堅持到最後沒有倒下，展現美國夢精神的熱血，成為經典的電影之一，在摩洛哥足球隊教頭雷格拉古眼中，他的球隊就像電影裡的洛基，頑強地在困難的比賽中生存下來。

「我們就是世界盃的洛基。」雷格拉古說，「我們是受到大家喜愛的球隊，我們向全世界展現，就算你沒有超強天賦跟資金支援，還是可以成功的。」

「我覺得這不是奇蹟。或許各位會這麼說，特別是歐洲，但我們在這次世界盃一路面對比利時、西班牙及葡萄牙時毫不退卻，擊敗了這些強隊，讓摩洛哥人民、非洲大陸人民及周圍許多人驕傲，就像你們看電影《洛基》時想支持洛基巴波亞那樣，也會支持摩洛哥隊的。」

摩洛哥、葡萄牙一戰，雖然葡萄牙控球率65％，也出現11次射門機會，但只有3次射正，幾乎沒給摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）製造太多防守壓力，今年世界盃表現不錯的他笑說：「捏一下我吧！我感覺像在做夢。」和教練不同，布努認為摩洛哥球員製造了奇蹟，「我們已經準備好面對所有人，透過這次世足也已經改變下一代的心態，他們會知道摩洛哥球員可以製造奇蹟。」

目前心態上更加高漲的摩洛哥，將與上屆冠軍法國於準決賽交鋒，雷格拉古強調，沒理由摩洛哥想贏得世界盃冠軍的夢想只得在4強賽階段結束，「在大概3、4場比賽前的一場記者會，我被問到摩洛哥可以帶走世界盃冠軍嗎？當時我回答：『為什麼不？我們可以懷抱夢想，為什麼不勇敢做夢？如果沒有夢想，就無法達到想要的境界，做個夢不會花你什麼代價的。」