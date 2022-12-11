大陸近日暫停台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等水產品輸入，連金門高粱、台啤等飲品也遭限制。前立委郭正亮今(11日)在《新聞大白話》節目指出，日本政府能做到輔導業者過關，台灣不循大陸公布的註冊程序要求，一個就是怠惰、懶政，另一個可能是故意要製造抗中保台的資本，醞釀明年選舉的政治仇恨，以便來打抗中保台牌。而金門高粱跟台啤被禁則可能是例外，牽涉到產品是否被要求標註中國台灣，但此說法須求證。

「為什麼這個問題他們(政府)很難說謊？」郭正亮指出，第一個是，不是只有針對台灣，大陸針對所有國家都公告要實施新的註冊程序，日本也是去年4月知道，人家的農林水產省知道這個表格有點複雜，所以用了4個月時間輔導日本業者。日本的農業規模至少台灣的10倍，那有聽到日本被禁了嗎？日本、韓國為什麼沒有呢？就只有你台灣，被禁的幅度高達90％以上！

郭正亮提到，金門高粱跟台啤可能是例外，這個部分就比較是針對台灣，聽說它(大陸)對台灣的終端產品，是不是要標註新的「產地」？這說法必須求證，就是說是不是要求要寫「中國台灣」？如果這個部分，那台灣是可以提出抗議或不同意見，因為這個短期內要處理真的困難。可是如果不是這種，是水產品、生鮮食品，對不起，那就只是你沒有循人家要求的註冊程序來完成產品，這樣而已。

「這坦白講就叫怠惰、懶政，就不知道你在幹嘛嘛！」郭正亮說，有網友說你是不是故意要製造抗中保台的資本(相罵本)？以便明年來好好運用，那如果這樣就是不道德。這裡面有幾種類型大家要深究，第一個就是台灣面對的狀況是不是跟日本韓國一樣？就是怠惰，相關部門沒有認真去協助相關業者。第二個就是故意，你故意要醞釀明年選舉的政治仇恨，以便來打抗中保台牌。第三個就是：是不是有要求註明「中國台灣」？

郭正亮表示，如果這樣就很政治，可是據了解生鮮產品不是這樣，這三個原因，大家要究明原因，才能來究責。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！