藝人安迪罹癌過世滿4年，62歲的遺孀陳慧娥（阿娥）在他離世後，陸續拍了《戲說台灣》至少10單元，也演出50集左右的《女力報到》，她日前接受本報專訪時意外透露近期追求者不少，甚至有2、3個還是已婚人士，桃花旺到讓女兒林吟蔚、兒子TRASH樂團主唱阿夜（Marz23、本名林志融）都驚呼：「怎麼可能！」

阿娥表示，其實兒女都不反對媽媽再找老伴，「但還是要經過他們的鑑定！」阿夜見過其中一位追求者，事後就告訴媽媽：「這個不行！他比不上爸爸，沒有爸爸帥！」不過她說自己已婉拒追求對象，也告訴一對兒女「曾經滄海難為水」，現在的她還無法接受新的感情，尤其已婚身份卻來追她的，更是被她秒「封鎖」。

她說跟安迪30年的感情太濃厚，一起走過人生許多風雨，安迪生前對她太好，她也真的很愛安迪，「所以現要找另一半對我來說很難。我現在比較想要好好工作、肯定自己的價值，想要拍戲不是為了要紅、要賺錢，只是想要證明自己是那塊料！」

阿娥與女兒林吟蔚一起演出《戲說台灣》。（阿娥提供）

她表示自己55歲才正式出道拍戲，安迪走後她也是藉由拍戲療傷走出喪夫之痛，「很感謝當初廖峻大哥看我一天到晚在家哭，引薦我給製作人蔡見賢、監製姜明衡，讓我有《戲說台灣》可以拍，還跟女兒一起演戲，廖峻大哥還推薦我去《女力報到》演他初戀情人，本來只有客串兩集，但陳剛信董事長和製作人黃國卿很照顧我，讓我演了50集，他們都是我的大恩人！加上兒女很孝順、身邊好朋友時常關心，雖然想到安迪時還是會哭不停，但已經覺得溫暖不孤單！」

阿娥17歲就贏得歌唱比賽冠軍，也在西餐廳駐唱，從小熱愛唱歌和演戲，但和安迪在一起後，另一半覺得「錢我來賺就好」，不希望她出去辛苦工作賺錢，當小孩都大了，她開始想出來拍戲工作，安迪當時還跟她說「不好意思」，讓她年紀這麼大了才出道當新人，她笑說：「我就是被老公埋沒了！」雖然出道晚，但她說沒關係，「淑芳阿姨80幾歲才得影后，我也不會放棄，還是會繼續努力！一部戲總是需要老演員，而且我不挑角色，媽媽、阿嬤、阿祖我都可以演啦，人家不想演的都可以給我，我來演！而且我敬業精神第一，也不計較酬勞，差不多行情就OK！」

阿娥這一年多定期打羽球，找回健康身材也變得窈窕。（阿娥提供）

她近來瘦了一圈，透露體重僅50公斤，變瘦主要是本來膽固醇過高被醫生警告「隨時會中風」，應該要運動，加上1年多前兒子阿夜要帶她去走秀，她去試設計師的衣服時，發現61公斤的自己實在太胖了，很難擠進好看的衣服裡，覺得好不容易有機會圓夢走秀，誓言一定要瘦下來，剛好「萁媽」揪她去打羽球，她就這樣每周兩次持續運動1年多了，也意外找回年輕時的窈窕好身材。

阿夜之前帶媽媽走秀，促成媽媽開始運動瘦身。（阿娥提供）

結果桃花朵朵開的她，連打羽球都被小她4歲的球友公開放話追求，讓她好生尷尬，「本來球友們打球後都會一起去聚餐吃飯，後來我怕尷尬，就只能單純打球不吃飯了！」

兒女對媽媽的桃花運之旺感到不可置信，女兒林吟蔚驚問：「妳這年紀了還有人追！？」讚嘆年過60的媽媽桃花竟然比自己還旺，阿夜還問她：「這麼多人追，妳有沒有很開心？」阿娥笑回：「沒有很開心啊！我從年輕時就很多人追，覺得這很稀鬆平常，而且整天為這些事煩死了！」

阿娥覺得遺憾的是，從小熱愛音樂的兒子阿夜，是在安迪走了才走紅，已經入圍3次金曲獎最佳樂團獎，「可惜安迪沒能看到！」她說之前就很多人想要簽阿夜，還有人說他如果寫一首類似〈小蘋果〉風格的歌就會紅了，這讓兒子很傷心，當時安迪就鼓勵喜歡創作的阿夜「要做你自己」，很慶幸兒子在爸爸鼓勵下堅持做自己，堅持創作屬於自己風格的歌，後來才能被很多歌迷看見、聽見進而喜歡。

阿娥以兒子阿夜為榮。（阿娥提供）

「我很開心我兒子真的不是靠爸族、媽寶，爸爸走了，他說『媽，這個家我一肩扛，我會做妳的靠山』，讓我很感動！」阿娥爆料，不要看阿夜全身刺青，私下底根本是個超級暖男，「他的個性跟外表完全不一樣，平常會做飯給我吃，晚上睡前還會先備料，常常帶我去吃好料或出門走走」。