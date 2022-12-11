民進黨在九合一大選慘敗，台北市長蔣萬安今天說，蔡英文總統辭去民進黨主席職務，但行政院絲毫不見改組，賴清德副總統宣布角逐黨主席，看到滿滿的算計，看不到一絲一毫的檢討，他絕不容許毫無悔意的當權者在1月8日再度歡呼、捲土重來，要同心協力把國民黨北市第3選區立委補選參選人王鴻薇送進立法院。

蔣萬安今晚在臉書指出，選舉過了2周，蔡總統辭去民進黨主席職務，但行政院絲毫不見改組，代表當權者認為敗選只是黨部操盤失利，並非政府施政方向錯誤。

蔣萬安說，賴清德副總統宣布角逐黨主席，更證明黨權只是左手換右手，看到滿滿的算計，看不到一絲一毫的檢討，這是民眾想要的結果嗎？

他強調，「我們絕不容許毫無悔意的當權者在1月8日再度歡呼、捲土重來，所以一定要同心協力把王鴻薇送進立法院！」

蔣萬安提到，今天他陪王鴻薇前往濱江市場拜票，向7年來陪伴他成長的鄉親們逐一懇託，希望大家用提攜他的心情，給王鴻薇擴大服務市民的機會。

蔣萬安說，王鴻薇進入立法院有三大使命，第一：強力監督毫無悔意的中央政府，持續揭發執政黨各種施政缺失。第二：跟台北市政府並肩作戰，爭取更多資源，讓台北一天比一天更好。第三：跟中山、松山、信義的在地議員緊密合作，讓這三個行政區的市民享受中央、地方最有效率的選民服務。

蔣萬安表示，立法院不需要再多一個立委幫蘇內閣粉飾太平，請愛護我的市民朋友們一起幫助王鴻薇，讓她站上立法院質詢台，成為最強、最有正義感的監督力量！