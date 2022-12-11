烏南地區成為近日以來最猛烈戰場，俄國週六祭出15架無人機猛攻港城敖德薩（Odesa）的能源設施，多達150萬人面臨斷電威脅；而位於頓巴斯地區、由俄軍佔領的馬立波（Mariupol）也在隨後遭烏克蘭反擊「幾乎被摧毀」，整座城市陷入一片火海。

位於烏克蘭札波羅熱州的城市馬立波，自3月以來一直由俄軍所把持，據《衛報》（The Guardian）指出，烏軍昨晚(10)發動海馬斯多管火箭系統對該城進行反攻，其中4枚精準命中。一些消息稱，襲擊目標多對準瓦格納軍團駐紮營區，傀儡州長巴利茨基(Yevgeny Balitsky)隨後也證實這波攻擊，稱「一處遊樂中心完全被炸毀，當時有許多民眾和士兵們在那享用晚餐…」

社群平台流出許多怵目驚心的畫面，可以看到遠方傳出數次爆炸聲響，隨後這家名為Hunter's Halt娛樂中心的美食區遭大火吞噬，黑煙不斷往上竄出，火勢一發不可收拾，建築物幾乎陷入火海，救難人員從廢墟中扛出幾具屍體。烏克蘭國家通訊社報導，超過200名俄羅斯人身亡。

俄烏近期在烏南地區激烈交手，敖德薩已經淪為最慘烈的戰區之一。(圖/路透社)

另據CNN報導稱，馬立波襲擊被視為烏克蘭的反攻行動，因為不久前，俄軍才出動15架伊朗製無人機猛轟黑海港口城市敖德薩，多地區基礎設施和電力被迫中斷，境內有150萬人面臨缺電危機。總統澤倫斯基也發聲表示，「烏克蘭的空中英雄成功攔截10架無人機，但仍損失慘重，敖德薩已經淪為最慘烈的戰區之一」。