年底九合一選舉，民進黨迎來慘敗的結果，2024年總統大選緊接著上場。佛光大學公共事務學系副教授柳金財認為，2024年大選，民進黨仍會繼續打「抗中保台牌」，是否會再逆轉勝呢？他認為，目前言之過早。但若國民黨黨內團結、美中關係相對和諧等，「抗中保台」牌就難以發揮效應。

柳金財今(11日)在香港媒體《中評社》撰文表示，此次地方選舉，創下民進黨建黨以來最為糟糕的結果，中部以北全線潰敗，只贏得嘉南高屏等縣市，產生「地方包圍中央」效應。不過，儘管國民黨幾乎完美勝利，但選票比上屆少掉15萬，民進黨則少掉40萬，兩者共減少55萬張選票。但在社會基礎上，藍軍仍大於綠營。

柳金財接著指出，九合一選舉流失的選票，源自中間選民缺席。2024年大選，中間選民是否會重新回潮產生關鍵性影響？會產生「滾雪球效應」，一輸再輸陷入「惡性循環」，或是產生「鐘擺效應」，民進黨再度逆轉勝？目前言之過早。

柳金財認為，2024年大選，民進黨仍會繼續操控「抗中保台牌」，但若國民黨黨內能夠團結、美中關係相對和諧以及大陸對台政策相對緩和，民進黨「抗中保台」牌就難以發揮效應。不過，若國民黨因黨內總統初選分裂、美中衝突加劇等多重變因一齊爆發，恐反而助攻民進黨候選人。