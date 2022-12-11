女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓，舉手投足都成為粉絲討論的焦點；近日她在社群平台PO出與男生嘴對嘴親吻的畫面，讓不少粉絲既羨慕又忌妒。

林襄日前在Instagram限時動態中分享一段影片，文字寫下：「果凍騙吻之術」，只見她穿著露肩上衣慵懶躺在床上，手裡拿著果凍食品，身邊一個小男孩爬過來親她的鼻子，林襄主動和小男孩說：「不是親我鼻子，是親我嘴巴」，並伸手指自己的雙唇，她親一個還不夠，讓對方再親一個才把果凍給小男孩，超萌畫面讓不少粉絲既羨慕又忌妒。林襄曬出抱著孩子的影片，可愛互動讓她直誇：「好可愛喔！」在影片上寫下心聲：「這說是我兒不為過吧」。

女神林襄躺床上遭強吻。（圖／翻攝自林襄 IG）

林襄近期在熊熊的YouTube頻道暢聊感情觀，提到曾遭一任暴力傾向的男友用機車撞過，講到男友偷吃，林襄會覺得心裡很受傷，不懂自己表現那麼好，對方卻還是劈腿，她表示自己都會原諒劈腿男好幾次，只要對方說：「你很棒，我已經為你改了」類似的話就會覺得自己很特別，感覺好像可以改變對方。單身的林襄也公開擇偶條件，她承認自己是外貌協會，偏愛頹帥風、有才華的男生，希望能被照顧。

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