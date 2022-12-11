桃園璞園領航猿11日續於桃園巨蛋主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，領航猿開局遭遇亂流，成力煥於第二節最後5秒快攻上籃得分，將比數追平，下半場找回團隊節奏，穩定火力輸出持續拉大比分，領航猿終場以100比83力退高雄17直播鋼鐵人，更摘3連勝，目前4勝3敗，本季勝率首度突破5成。

談及整場比賽，領航猿總教練卡米諾斯認為，收下勝利的關鍵在於替補球員上場的良好發揮，總計貢獻58分，他更肯定陳昱瑞所帶來的防守能量，讓團隊找回氣勢與輪替的節奏。

今日球隊得分雙箭頭，由沃許本與盧峻翔擔任，沃許本拿下30分，突破個人本賽季新高，賽後接受隊友的礦泉水「淋浴」慶祝，他表示：「感謝隊友傳球給我，讓我持續參與進攻，為球隊持續得分。」上半場出手不太理想的盧峻翔，隨即於下半場調整自己心情，找回節奏，繳出23分的好表現，他說：「主場能拿下二連勝，是此刻最開心的事情。」

賽後於主場舉行「飛行見面會」，由學長陳冠全、黃泓瀚、盧峻翔領軍新秀張鎮衙、白曜誠、林子洧參與拍照會，首次在主場出賽，體驗球迷熱情的張鎮衙，更自信約定「我會努力讓主場下起三分雨，讓你們嗨起來。」林子洧也溫馨喊話：「至12月底還有兩個主場周末，希望能在桃園巨蛋持續看到球迷進場，為領航猿加油！」