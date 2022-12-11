Eilish怪奇比莉淡香精。（Eilish提供）

創作才女怪奇比莉在2015年，年僅14歲就憑藉首張單曲被發掘，爆紅達到破百萬的白金銷量，也奠定了之後怪奇比莉在樂壇上的驚世地位。

迄今，比莉獲過無數的獎項，而在為電影 《007生死交戰》 中所製作的歌曲〈No Time To Die〉同時拿到葛萊美獎、金球獎與奧斯卡獎，使怪奇比莉成為最年經的電影音樂「三冠王」，也成為了葛萊美獎史上最年輕的藝術家，不僅止於音樂上的成就，很有商業頭腦的她更自小就希望發展自己的品牌，從童裝到公仔，如今跨足到了香水的領域，全程親自參與設計，屬於怪奇比莉的第一款專屬香水「Eilish怪奇比莉淡香精」。

Eilish怪奇比莉淡香精。（Eilish提供）

引發大眾熱議的還有「Eilish怪奇比莉淡香精」瓶身，金光金屬半身瓶復刻著比莉半裸上鏡的模樣，一頭金髮與閃閃密肌與香水瓶相互對應，選自她認為人體最性感的部位胸部、頸部與鎖骨，抽象而美麗的傳達出人的完美與不完美，不完整的輪廓更使這樣的設計可以匹配任何人。

對比莉來說，香味是她的回憶，那甜甜的香氣是她與母親兒時的回憶，母女一起烘焙時那甜滑香草的氣息，溫暖的擁抱著她，安心、舒適是她最喜歡的味道。她用精緻的糖花花瓣點綴著多汁的柑橘，誘人且豐沛的帶出奶油香草的柔和，讓絲滑濃郁的可可逐漸展開，並深入至樹林內，木質與麝香溫暖的包圍著皮膚，沉浸在著誘人、溫暖的懷抱當中。可洽「宏亞專櫃」選購及洽詢。