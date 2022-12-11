美國證交會（SEC）近日要求上市公司說明他們在FTX等倒閉加密貨幣公司的曝險部位，顯示該機構面臨越來越大的輿論壓力，迫使其強化對於加密通貨產業的監管執法力道。

SEC於12月8日在官方網站發布公告指出，根據聯邦證券法規定，上市公司應具披露義務，揭露加密通貨交易所等破產事件對於該公司業務已造成或可能產生的直接或間接影響。

SEC還提供一份問題清單，試圖釐清這些公司的曝險程度。部分問題集中於他們是否與聲請破產、面臨大量贖回潮或禁止客戶贖回的加密貨幣市場參與者有往來的風險。

SEC在公告中並未提及任何具體公司名稱。SEC工作人員預期收到此問題清單的企業約數十家。

許多上市根本沒有或很少接觸加密通貨，後者某程度上仍被拒於傳統金融體系之外。但也有少數公司本身營運或重新改造業務以這類加密資產為主，包括交易平台Coinbase、挖礦公司Marathon Digital與專注於加密通貨的銀行Silvergate Capital等。

FTX上個月破產倒閉引發骨牌效應，令整個加密貨幣業陷入混亂，許多人開始注意該市場風險管理的重要性，特別是針對相關交易所。

消息人士指出，過去六年來，SEC早已針對Coinbase、幣安（Binance）美國業務與FTX展開調查，也對於數十家貨幣開發商祭出罰款或提起訴訟，但迄今並未起訴任何一家大型加密通貨交易所。

SEC表示，許多加密通貨被歸類為證券，應按照股票與債券規定出售。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）指出，加密通貨交易所販售未登記證券且未遵守那斯達克等交易所規則是違法行為。

部分律師表示，隨著加密通貨逐漸打入主流市場、越來越多投資人將積蓄託付給交易所，SEC不能只是空口說白話、必須拿出更具體的執法行動，否則勢必面臨嚴厲批判。