民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農喊出2030遷建松山機場，原址改成公園。國民黨立法院黨團日前召開記者會指出，松山機場是「萬鈞計劃」重點，緊急時總統要轉移到松機，甚至美國在台協會（AIT）8月對岸環台軍演時也計劃將美僑轉移到松機，AIT私下並不支持松機遷建。所以麻煩吳怡農先去問一問民進黨的總統、院長，甚至AIT同意與否。

根據《中評社》報導，國民黨立委費鴻泰表示，不知道吳怡農知不知道「萬鈞計劃」，就是在緊急狀況時，總統用最機動的方式轉移到松山機場，再做下一步，看是要飛到外海的美國航母等等。甚至今年8月中共對台灣環島軍演時，AIT就有一個計劃，是把在台美僑從台北市敦化國中集結，然後轉移到松山機場，再做下一步動作。

費鴻泰透露，有人曾經私下問過AIT，AIT是不支持松山機場遷建的，所以麻煩吳怡農先去問一問，他的政見要確實可行，尤其是民進黨的總統、院長，甚至AIT同意與否。

費鴻泰表示，近年來民進黨多位台北市長候選人都曾主張遷建松山機場，包括2002李應元、2006謝長廷、2010蘇貞昌、2018姚文智等。

費鴻泰稱，蔡英文從2016年上任到現在，任期已經超過6年半，吳怡農又提松山機場遷建，不如先去問問蔡英文怎麼不做這件事？蘇貞昌現在是行政院長，又同意吳怡農的主張嗎？