兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄今天表示，將會向陸方反應會員的心聲，希望縮短入境大陸時的集中隔離檢疫天數。此外，針對行政院長蘇貞昌怒轟劉兆玄在台灣農漁產品遭禁之際卻與大陸國台辦主任劉結一餐敘示好，劉兆玄反擊，蘇貞昌應好好處理農漁產品遭禁一事，別只會拿民間團體甩鍋。

台灣農漁產品和酒水商品遭大陸廣泛禁止進口之際，劉兆玄正好率兩岸企業家峰會台方代表團在北京訪問。蘇貞昌今天上午抨擊劉兆玄和劉結一餐敘示好，還說事前不知道大陸要禁台灣商品，人民都看在眼裡。

劉兆玄今天傍晚打臉蘇貞昌，「跟劉結一餐敘的事情是以訛傳訛。8日在北京市委書記尹力的餐會上，劉結一有參加，但是坐得較遠，彼此也沒交談。做為閣揆，出言批評別人時應該更謹慎。」

劉兆玄表示，台灣農漁產品銷陸是馬英九政府時期列入ECFA早收清單的重要成績，但民進黨當年把ECFA批得一無是處，「奉勸蘇貞昌好好處理農漁產品遭禁的問題，不要只會找一個民間企業團體來甩鍋、混淆視聽。」

是否有機會幫台灣農漁民反應心聲？劉兆玄表示，農漁產品牽涉到人民的健康，需要有檢驗認證等工作，必須由雙方政府溝通，民間團體沒有辦法介入，實在愛莫能助；況且每次赴陸訪問，陸委會都會三令五申要他們不可越界，「現在就是除非被授權，我們不可能去做。」

疫情3年以來，不少外商協會屢次向大陸政府反應，希望能放寬嚴格的入境措施，從5＋3縮減成0＋3，台商也翹首企盼。劉兆玄表示，等再過幾天，兩岸企業家峰會年會在廈門召開時，會有一分完整的文件提交給陸方，當做是雙方峰會共同的看法，縮減隔離天數的建議會寫進去。

此外，有民間團體呼籲，由經濟部出資成立的財團法人：工研院、中技社和外貿協會應立刻退出「兩岸企業家峰會」，劉兆玄回應，會員要加入或退出都完全尊重。

按照原訂計畫，訪問團11日抵達蘇州，但因為北京疫情打亂行程，包括與大陸國台辦主任劉結一的會見還在安排中，接下來赴蘇州、南京、福建的行程，將隨時動態調整。