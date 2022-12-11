即將卸任的台北市長柯文哲剛結束沖繩行程，15日將再出訪新加坡，遭質疑浪費公帑「畢業旅行」。民進黨立委林俊憲今怒轟，柯文哲的「報復性出遊」，報復的不是疫情而是所有納稅人，「真的把出訪當成畢業旅行隨便玩了嗎？」

林俊憲表示，柯文哲任期的最後一個月過得可真是相當「多采多姿」，月初才跑去日本沖繩說是要宣傳悠遊卡，當時就已經被不少議員批評要卸任了還出訪，能有什麼成果？現在又突然新增出訪新加坡，而且離卸任只剩10天，「真的把出訪當成畢業旅行隨便玩了嗎？」

林俊憲說明，公務機關出訪是很正常的事，不過有分兩種情況，一種是單純經驗分享交流，一種是打算達成某種合作，到了首長層級的出訪通常是後者，因為需要有決定權的人出面。柯文哲在這個時間點出訪，如果對方提出什麼合作建議，剩10天任期的柯文哲能代表台北市嗎？既然不能那到底去做什麼？

林俊憲比喻，柯文哲就像是一位已經確定要離職的公司主管，手頭上還有公費額度沒用完，於是瘋狂請假報公帳旅遊，大家對這種人會有什麼評價？業界聽到這個人的行為，恐怕也沒有公司敢用他了，更何況這個人已經說接下來要應徵的是整個國家的主管，想想都覺得可怕。

林俊憲諷，疫情接近尾聲，各國都逐漸開放邊境，於是有所謂「報復性旅遊」的說法，想要把過去幾年沒出國旅遊的遺憾都補回來，或許柯文哲也是這個心態吧。

林俊憲引用柯文哲說過的一句話：「國家資源的不當使用也是一種貪污」，現在把這句話原句奉還給他，「不要老是自己打臉自己了，好嗎？」