赴日旅行最後總會剩下一口袋的當地硬幣，這時扭蛋機就成了救星，既可用掉銅板，又可獲得扭蛋中的小小紀念品，一舉兩得。為此，日本機場許多待機室附近都裝設了扭蛋機，扭蛋各種主題玲琅滿目，扭起來驚喜又有趣。

位於紐約的大都會博物館。（TAKARA TOMI ARTS提供）

扭蛋界的明星製造商TAKARA TOMI近日推出驚喜力作「大都會博物館扭蛋精選」，將位於紐約的大都會博物館中珍藏名作製成扭蛋版本，包括梵谷「戴草帽的自畫像」、莫內「睡蓮」、葛飾北斎「冨嶽三十六景 尾州不二見原」、巴比倫神話人面牛身雙翼神獸「拉瑪蘇」，以及古埃及陪葬品「河馬威廉」等共5項扭蛋新作。

梵谷「戴草帽的自畫像」。組合後高約7cm。（TAKARA TOMI ARTS提供）

葛飾北斎「冨嶽三十六景 尾州不二見原」。（TAKARA TOMI ARTS提供）

巴比倫神話人面牛身雙翼神獸「拉瑪蘇」。（TAKARA TOMI ARTS提供）

「河馬威廉」（William the Hippo）是埃及中王國時期的一件河馬彩陶俑。（TAKARA TOMI ARTS提供）

莫內「睡蓮」。（TAKARA TOMI ARTS提供）

其中梵谷、莫內畫作皆以真實畫布來印刷，質感真實，並附有畫架。「戴草帽的自畫像」組合後高約7cm、橫幅的「睡蓮」寬度為8.8公分長，近看遠看都可愛。扭蛋一次400日圓（約台幣90元），12月中旬已進駐成田國際機場第二航站扭蛋區，下旬起將推展至全國各地。