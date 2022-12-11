赴日旅行最後總會剩下一口袋的當地硬幣，這時扭蛋機就成了救星，既可用掉銅板，又可獲得扭蛋中的小小紀念品，一舉兩得。為此，日本機場許多待機室附近都裝設了扭蛋機，扭蛋各種主題玲琅滿目，扭起來驚喜又有趣。

位於紐約的大都會博物館。（TAKARA TOMI ARTS提供）
位於紐約的大都會博物館。（TAKARA TOMI ARTS提供）

扭蛋界的明星製造商TAKARA TOMI近日推出驚喜力作「大都會博物館扭蛋精選」，將位於紐約的大都會博物館中珍藏名作製成扭蛋版本，包括梵谷「戴草帽的自畫像」、莫內「睡蓮」、葛飾北斎「冨嶽三十六景 尾州不二見原」、巴比倫神話人面牛身雙翼神獸「拉瑪蘇」，以及古埃及陪葬品「河馬威廉」等共5項扭蛋新作。

梵谷「戴草帽的自畫像」。組合後高約7cm。（TAKARA TOMI ARTS提供）
梵谷「戴草帽的自畫像」。組合後高約7cm。（TAKARA TOMI ARTS提供）
葛飾北斎「冨嶽三十六景　尾州不二見原」。（TAKARA TOMI ARTS提供）
葛飾北斎「冨嶽三十六景　尾州不二見原」。（TAKARA TOMI ARTS提供）
巴比倫神話人面牛身雙翼神獸「拉瑪蘇」。（TAKARA TOMI ARTS提供）
巴比倫神話人面牛身雙翼神獸「拉瑪蘇」。（TAKARA TOMI ARTS提供）
「河馬威廉」（William the Hippo）是埃及中王國時期的一件河馬彩陶俑。（TAKARA TOMI ARTS提供）
「河馬威廉」（William the Hippo）是埃及中王國時期的一件河馬彩陶俑。（TAKARA TOMI ARTS提供）
莫內「睡蓮」。（TAKARA TOMI ARTS提供）
莫內「睡蓮」。（TAKARA TOMI ARTS提供）

其中梵谷、莫內畫作皆以真實畫布來印刷，質感真實，並附有畫架。「戴草帽的自畫像」組合後高約7cm、橫幅的「睡蓮」寬度為8.8公分長，近看遠看都可愛。扭蛋一次400日圓（約台幣90元），12月中旬已進駐成田國際機場第二航站扭蛋區，下旬起將推展至全國各地。

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