台灣水產品輸陸再受阻，影響企業計有178家， 推估受影響產值逾60億，而養殖魚種如午仔魚等受到的衝擊遠大於冷凍出口的魷魚、秋刀魚等。業者指出，擔心養殖戶之後大批轉養其他魚種，導致供銷失衡、魚價崩盤，政府應嚴格控管明年午仔魚的放苗量。

根據農委會統計，2019年致2021年平均輸中大宗水產品部分，魷魚以3.6萬公噸18.3億元居冠，其次依序為石斑魚0.7萬公噸14.9億元；午仔魚0.7萬公噸6.8億元；鰹魚2.8萬公噸8.4億元；秋刀魚1.8萬公噸4.4億元，以及白帶魚1.2萬公噸2.9億元。

南部張姓養殖業者表示，魷魚、秋刀魚等遠洋魚種受到的影響沒那麼大，原因在於可冷凍保存的優勢，而且遠洋魚種的市場擴及多國，不僅限大陸市場，但是台灣賣到大陸的養殖魚種都採活魚運銷，因此午仔魚會是這波暫停輸入下受影響最大的。

該業者說，接下來要面對的就是養殖魚種轉移的問題，之前的石斑魚到這次的午仔魚銷陸都受阻，很多漁民可能會考慮轉養虱目魚、鱸魚等可銷往他國的魚種，一旦擠壓現有供需市場，上述魚種的價格恐面臨崩盤。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢指出，生產苗大約每年4-5月才會出來，明年的魚苗需求量還要再觀察，但如果漁民已經賣高價魚種習慣了，轉養低價魚的誘因就不會這麼高，畢竟佳冬、林邊魚池的租金很高，養低價魚不符成本，轉養可能會針對笛鯛等高價魚種。

郭建賢說，之前就有多次預警午仔魚很可能也被對岸暫停輸入，應該要有所準備，但台灣的養殖戶可以說是「賭性堅強」，不到被暫停的那刻都沒有太多感覺，結果現在真的發生了。