今年的屏東移民節很不一樣，全由新二代一手策畫，有異國童玩體驗、走秀以及東南亞影展等活動，當中17組國際家庭走秀成為亮點中的亮點。（謝佳潾攝）

今年的屏東移民節很不一樣，全由新二代一手策畫，有異國童玩體驗、走秀以及東南亞影展等活動，當中17組國際家庭走秀成為亮點中的亮點，過程如同金馬獎的星光大道，新住民穿上家鄉特色服飾展示自己，也行銷來自中國大陸、馬來西亞、土耳其等異國春節好禮。

今年的屏東移民節很不一樣，全由新二代一手策畫，有異國童玩體驗、走秀以及東南亞影展等活動，當中17組國際家庭走秀成為亮點中的亮點。（謝佳潾攝）

縣府指出，今年屏東移民節以「Great Power！」為主題，並由新二代一手策畫，有史婕瑀規畫東南亞影展、張雅雯籌辦走秀，當中17組國際家庭走秀更是成為舞台焦點，連準縣長周春米也穿上新住民傳統服飾共襄盛舉。

今年的屏東移民節很不一樣，全由新二代一手策畫，有異國童玩體驗、走秀以及東南亞影展等活動，當中17組國際家庭走秀成為亮點中的亮點。（謝佳潾攝）

張雅雯說，這次有來自中國、越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓及馬來西亞等7國新住民家庭參與走秀，她在三區新住民中心社工的扶植與培力下，不僅藉由籌備活動拉近自己與媽媽之間的距離，也讓封閉的新住民家庭走入社區、提升自信。

史婕瑀則分享，她從新住民議題的旁觀者，到現在能夠置身其中，用微小的力量向大眾介紹什麼是新住民、他們為台灣帶來怎麼樣的美，過程中也許會感受到一些不友善，但更多的是大眾對移民的改觀，她強調，身為新二代，她感到很幸福、很有成就感，歡迎大家在17、18日一同參加東南亞影展。