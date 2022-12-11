南港老爺把床單結合機車輪胎打造可愛小雪人增加童趣。（南港老爺提供）

賽車專用的競技半熱熔胎-南港NS-2R，擁有鹿角狀花紋設計，完美融合聖誕。（南港老爺提供）

南港老爺輪胎聖誕樹以不同車種的輪胎堆疊而成，形成獨特粗礦感聖誕樹。（南港老爺提供）

歡慶聖誕節，各個營業場所陸續有聖誕佈置與相關活動，南港老爺行旅迎接聖誕節到來，特別攜手在地知名品牌「南港輪胎」，於室內空間打造一顆由輪胎堆疊而成的巨型粗礦感聖誕樹，扣環年度主題環保、永續作為發想理念，聖誕樹主體選擇輪胎，底層則是採用飯店廢棄床單回收後再進行佈置，宛如冬季裡的白雪，搭配上館內既有的聖誕裝飾，更添加歡樂氛圍。

同時於12月23日晚間7點，舉辦「星耀南港」聖誕活動，邀請鄰近地區教會星星國的孩童，於當日歌舞演出報佳音，歡迎旅人與民眾一起參加，共渡美好耶誕。

南港老爺行旅為老爺酒店集團品牌，鄰近中信、南港軟體園區、南港展覽館，強調在地文化的深度連結，跳脫一般旅館行銷操作思維，積極與設計、藝術結合，同時與鄰近文創、藝文產業友好，此次找來長期配合的合作伙伴「南港輪胎」，集結雙方資源，打造一顆超過2米高的輪胎聖誕樹，也是台灣少見的特色造型粗礦感聖誕樹，南港輪胎挑選不同車種的輪胎，有貨卡車、一般轎車、越野車甚至是賽車的輪胎，堆疊而成，光是輪胎的胎紋就有不同樣式，還有宛如鹿角般的設計紋路，完美融入此次聖誕氛圍。

南港老爺行旅則是提供空間與設計佈置，還向姊妹館飯店北投老爺酒店、老爺會館借調廢棄床單，回收再運用，減少佈置物的過度使用，把床單佈置成白雪世界，同時也結合小型機車輪胎，作成可愛的雪人模樣，增加不少童趣。

南港老爺行旅今年聖誕節首度與企業、商家異業合作，打造環保概念聖誕樹，另有線上線下打卡抽獎活動，同時更進一步邀請鄰近教會星星國的孩童，到場報佳音，於12／23週五晚間7點，舉行「星耀南港」聖誕活動，誠摯邀請鄰近住戶、商家、住宿旅人，一起參與感受濃濃聖誕佳節氣息。