隨著全球製造業的快速發展，自動化生產的趨勢越來越明顯，各國也都在引進和發展工業機器人。作為全球最大製造業重中心的中國大陸，工業機器人成長速度驚人，10年來成長13倍，其密度次於韓、星、日、德，在全球排名第5，台灣則次於瑞典、香港，排名第8，兩岸皆首次超越目前排名第9的美國。

據《快科技》報導，國際機器人聯合會（IFR）最新數據顯示，2021年全球安裝了51.7萬臺工業機器人，讓全球工業機器人總數達到350萬台，再次創下新紀錄。全球製造業工業機器人密度已上升至每萬人141台，大約是6年前的2倍多。其中，中國的工業機器人密度首次超過美國，達到每萬名工人322台，是10年前的13倍，在全球排名第5，次於居前4名的韓國、新加坡、日本與德國。台灣則以每萬名工人有276台工業機器人，排名第8。

國際機器人聯合會最新數據顯示，中國的工業機器人密度在全球排名第5，次於居前4名的韓國、新加坡、日本與德國，台灣則排名第8。（圖／國際機器人聯合會）

眾所周知，工業機器人可以有效提高企業的生產效率，降低企業的運營成本和生產風險。而隨著尖端晶片、操作系統等核心技術的成熟，工業機器人的生產能力和可靠性迅速提升。

《網易新聞》指出，亞洲目前是全球最大工業機器人市場，2021年新上線的工業機器人當中有74%安裝在亞洲，密度最高的前5個國家也有4個在亞洲。中國大陸新增的工業機器人則佔全球新增的半數，年增長率51%，居全球之冠。2021年中國新增26.8萬台工業機器人，目前總共運營數量超過100萬台。

專家表示，目前中國不可能長期依賴擴大勞動力來推動經濟增長，自動化是提高現有工人生產力的最可靠方式。

報導說，受益於光伏、動力電池、新能源汽車等下遊行業的快速發展，目前大陸機器人工業整體訂單情況好於上半年，也好於去年同期。尤其是新能源產業已經逐步成為工業機器人業務的重要下游應用行業。