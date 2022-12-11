真是沒水準！日前有民眾打電話到汐止1間便當店訂便當，還留下消防隊的地址，以及「098787287」的手機電話號碼，但該號碼卻是少了1碼，當便當送到消防隊值班人員手上時，該員一時問不到同仁誰訂的，便默默把便當錢付掉；而這這次疑似被惡作劇訂餐也在網路上曝光，引起網友們喊罵「到底誰做這種事，超無恥的」。

一名網友在臉書「汐止社團」發文，他表示「不知道誰惡作劇，訂便當來消防隊(沒付錢)，同事因火警出勤，值班同仁在忙也無法確認，就默默先把錢付了」，最後也表示「下次別這樣了，拜託」。

從上傳臉書的照片可見，點了2個110元的鱈魚飯、1個105元的滷排骨便當、1個105元的豬腳飯、1個105元的綜合飯，以及1碗45元的綜合羹，總共是580元，其訂購地址為新北市汐止福德一路236號5樓，該地址就是新北市消防局社后分隊，5樓就是隊員寢室，疑似是有人刻意惡作劇。

另外訂單電話則留下「098787287」，雖然手機號碼少了一碼，但是重複顯示「87」，更讓人懷疑是刻意惡搞，不過貼文底下，也有人回應表示「火警返隊，一人一個便當，默默吃掉」。

網友一見貼文，紛紛痛罵表示「消防人員已經很忙了還這樣捉弄他們」、「到底誰做這種事，超無恥的」、「沒水準」、「真是沒文化」。