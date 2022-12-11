溫馨的十二月，正是適合親友團聚、共享歡樂的季節。欣葉國際餐飲在歲末之際，首度跨品牌集結旗下的經典台味「欣葉台菜」、人氣Buffet「欣葉日本料理」以及正宗馬來西亞風味佳餚「金爸爸PappaRich」，聯手推出可口又應景的台、日、馬來西亞美饌組合，為賓客打破傳統西式聖誕大餐的框架，舉辦一場跨越國界與文化的美味派對。

欣葉聖誕，日料香烤肋排佐壽司。（欣葉國際餐飲提供）

欣葉三大品牌所推出的聖誕派對餐，以台菜的「聖誕六彩拼盤」打頭陣，六款開胃拼盤，聚餐開場搭酒首選；接續欣葉日本料理「派對壽司盛合」與BBQ香烤豚肋排、布朗尼巧克力七吋蛋糕，主食、主餐搭甜點，和洋美味無上限；最後以金爸爸PappaRich「大馬嘉年華叻沙鍋」收尾，暖心、暖身還暖氣氛。民眾可透過欣葉官網的「電子票券系統」預購，讓聖誕派對成為最精彩的美味小旅行！即日起接受預訂至12月20日止，加贈米其林餐廳使用SPARKEAU氣泡水（原味6罐）與欣葉保冷袋一只，數量有限。

欣葉聖誕，金爸爸叻沙鍋。（欣葉國際餐飲提供）

欣葉三大品牌聯手推出的聖誕派對餐，即日起至 2022年12月20日止限量販售，12月23日至12月25日期間至指定門市取餐。民眾可透過欣葉官網電子票券系統，訂購三種不同風味組合的料理，讓聖誕派對成為最精彩的美味小旅行。