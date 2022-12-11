誓言「帶足球回家」的傳統勁旅英格蘭，不幸在8強階段碰上衛冕冠軍法國，最終以1球之差遭淘汰出局，原本有機會以12碼罰球扳平戰局，但英格蘭隊長肯恩（Harry Kane）卻意外將球踢飛，賽後他也蹲在地上崩潰痛哭，隊友皮克佛（Jordan Pickford）更是上前以肉身替肯恩遮擋鏡頭，畫面令人動容。

肯恩在8強賽前罰進12碼的成功率為85%，是英格蘭頭號12碼主罰手，因此他也背負著重大的壓力，可是卻在重要的淘汰賽上失手，賽後肯恩也情緒激動的落下男兒淚，門將皮克佛及前熱刺隊友崔皮爾（Kieran Trippier）都上前關心安慰。

只要隊友在防守上失位，總是能看到皮克佛毫不客氣地破口大罵，不過發現媒體的攝影機正朝著肯恩走去，皮克佛立刻伸手示意記者離開，而媒體並沒有因此撤退，這讓脾氣向來暴躁的皮克佛也怒了，肉身擋住了攝影機的鏡頭並怒斥：「請給一點尊重，好嗎？」，將隊友情誼展現的淋漓盡致。

Jordan Pickford is a legend harry kane needed space and he dose this pic.twitter.com/zcIhxsncqN — lemar308 (@lemar308) December 11, 2022

上屆世界盃以6顆進球奪下金靴獎的肯恩，近年在母球隊熱刺長出了傳球能力，可控可傳的他在5場比賽收穫了2進球、3助攻，是英格蘭的進攻核心，不過4年後的世界盃，肯恩將來到了體力巔峰尾段的33歲年紀，但如果狀態繼續保持下去，還是有機會能一圓世界盃冠軍的美夢。