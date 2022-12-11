民進黨立院黨團近日拋出修《選罷法》排黑條款，依行政院修法版本，不僅涉及「黑、金、槍、毒」，連賄選者也不得登記為候選人。但國民黨台北市議員徐巧芯今(11日)在《新聞大白話》節目指出，綠營根本不想處理黃承國，還包括郭哲敏、林炳文等人，都沒在選舉，卻有實質影響力，能在背後操控參選公職得到權力的人，這才讓人細思極恐。而像綠側翼陳嘉行扯館長是黑道治國，民眾沒有這麼笨，會看清民進黨醜態。

「我就問，你們提了一大堆林林總總的東西，處理到黃承國了嗎？如果沒有就是在轉移焦點啊！」徐巧芯表示，民進黨要公開公職候選人前科紀錄，「我非常認同、非常支持，就公開給大家看嘛！」那請問民進黨現在佔多數，什麼時候要通過？國民黨根本不需要去當剎車皮，就提出更嚴格的版本來看看。這些人不想處理黃承國，想轉移焦點，民眾現在沒有這麼笨，都看得出來。

徐巧芯質疑，選前講到徐國勇喜相逢的案子，講到郭哲敏、林炳文的案子，林炳文又去找了黃承國，這一拖拉庫的人有在選舉嗎？沒有，但是他可以控制候選人，所以他是有實質影響力，能夠控制到這些參選公職、得到權力的人。有權力的人他看似有權力，實質背後被別人在操控，這才是英系的黑金讓大家覺得細思極恐的地方。而你提出這些東西，那有什麼用？這只是轉移焦點，想欺騙民眾說有，我們有在處理了。

「民眾沒有這麼笨，就像民眾也不會因為陳嘉行說館長是黑道治國，就相信館長是黑道治國。」徐巧芯說，國是民進黨在執政，館長執了什麼政？館長就是一個網紅而已，甚至他跟民進黨的關係還比較近。現在只因為人家對你們處理黑道相關的問題，「他被開槍耶，他有這個質疑，我覺得剛好而已吧？」只因為他質疑你，就把他打成十惡不赦，打成對立陣營，這樣做真的對嗎？這真的讓人們看到民進黨的醜態，這些網紅側翼為了民進黨的利益，是非不分竟然到這個程度。