IG擁有124.6萬粉絲的美女網紅珍妮斯卡（Maja Janeska），2日被發現頭部中彈，陳屍在與男友凱爾·菲利普斯（Kyle Phillips）合住的豪宅，遺體旁擺著一把槍，享年39歲。噩耗傳出後，震驚外界，而警方正在調查真正的死因。

珍妮斯卡來自巴爾幹半島南部的國家北馬其頓，外型俏麗、性感，又有卓越的化妝技術，狂吸百萬人追蹤，是有名的美妝網紅。根據外媒每日郵報 (Daily Mail)報導，珍妮斯卡和任職菸草公司Carnilinx聯合董事的男友凱爾·菲利普斯（Kyle Phillips）住在南非約翰內斯堡Bassonia Estate的豪宅內，女方卻在2日身亡，傳事發當下，男友正在浴室刷牙，聽到臥室傳來一聲槍響，隨即看到女友慘死。

警方接獲通報趕到現場後，發現臥室裡有一名頭部中彈的婦女，身體旁擺著一把槍，被護理人員證實已沒了生命跡象。警方考量調查正在進行中，不願意透露槍枝的擁有者。

珍妮斯卡的家屬則告訴媒體，死者生前曾擔心自己有生命危險，也害怕男友的男性員工們。人無法前往南非的家屬，透露凱爾·菲利普斯的一名前同事告訴他們噩耗，才知道珍妮斯卡斷魂異鄉，依據此人的說法，目前懷疑的死因為輕生。

珍妮斯卡生前在IG的最後一篇文章，是跟北馬其頓外交部長佈賈爾·奧斯曼（Bujar Osman）合照，她表示這場會議的要點，是希望祖國北馬其頓和第二故鄉南非共和國之間建立外交關係。過世前9天，珍妮斯卡還向學生發表演說，提到自己19歲搬到坦尚尼亞，在當地的一家飯店工作，並學習史瓦希利語，開啟化妝造型師的職業生涯。

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