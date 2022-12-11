IG擁有124.6萬粉絲的美女網紅珍妮斯卡（Maja Janeska），2日被發現頭部中彈，陳屍在與男友凱爾·菲利普斯（Kyle Phillips）合住的豪宅，遺體旁擺著一把槍，享年39歲。噩耗傳出後，震驚外界，而警方正在調查真正的死因。

珍妮斯卡來自巴爾幹半島南部的國家北馬其頓，外型俏麗、性感，又有卓越的化妝技術，狂吸百萬人追蹤，是有名的美妝網紅。根據外媒每日郵報 (Daily Mail)報導，珍妮斯卡和任職菸草公司Carnilinx聯合董事的男友凱爾·菲利普斯（Kyle Phillips）住在南非約翰內斯堡Bassonia Estate的豪宅內，女方卻在2日身亡，傳事發當下，男友正在浴室刷牙，聽到臥室傳來一聲槍響，隨即看到女友慘死。

警方接獲通報趕到現場後，發現臥室裡有一名頭部中彈的婦女，身體旁擺著一把槍，被護理人員證實已沒了生命跡象。警方考量調查正在進行中，不願意透露槍枝的擁有者。

珍妮斯卡的家屬則告訴媒體，死者生前曾擔心自己有生命危險，也害怕男友的男性員工們。人無法前往南非的家屬，透露凱爾·菲利普斯的一名前同事告訴他們噩耗，才知道珍妮斯卡斷魂異鄉，依據此人的說法，目前懷疑的死因為輕生。

珍妮斯卡生前在IG的最後一篇文章，是跟北馬其頓外交部長佈賈爾·奧斯曼（Bujar Osman）合照，她表示這場會議的要點，是希望祖國北馬其頓和第二故鄉南非共和國之間建立外交關係。過世前9天，珍妮斯卡還向學生發表演說，提到自己19歲搬到坦尚尼亞，在當地的一家飯店工作，並學習史瓦希利語，開啟化妝造型師的職業生涯。

珍妮斯卡生前和北馬其頓外交部長討論北馬其頓和南非共和國建交的可能性。（圖／IG@maya_mia_y）
珍妮斯卡生前和北馬其頓外交部長討論北馬其頓和南非共和國建交的可能性。（圖／[email protected]_mia_y）

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