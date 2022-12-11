Nix天然漱口濃縮晶萃形象圖。（Nix提供）

Nix天然漱口濃縮晶萃形象圖。（Nix提供）

美國的Nix團隊選用最高品質天然植物萃取成分，堅持五項零添加，拒絕添加化學香料、酒精、人工防腐劑、色素及任何會傷害口腔黏膜的刺激化學成分，更拒絕會破壞環境的過度包裝，歷經三年精心研究數百種天然植萃成分，分析其對於口腔保健的益處； 嘗試過上千種配方，並與專業牙醫及專家團隊合作以確保產品效益，且經過數百名測試者長年試用反饋心得後獲得最優質清新氣味，再耗時兩年將完美配方製成市面首款「結晶顆粒體」與優化環保包裝，打造出「Nix天然漱口濃縮晶萃」。

「Nix天然漱口濃縮晶萃」以實現溫和高效、健康潔淨口腔的理念為目標，更堅持100％友善環境的初衷，大人小孩都適用，第一款不受時間、地點、場景、容器限制，只需簡單三步驟：舀取、加水、搖晃均勻，無論在家使用或出行隨身攜帶，輕鬆調配自己喜愛的NIX清新漱口水。

Nix天然漱口濃縮晶萃使用玻璃罐為容器，附贈一支可愛竹製小舀杓、以及100％環境可分解的外包裝紙盒。 以市售200至250g漱口水為例，每一瓶濃縮晶萃（60g）約可製作10瓶漱口水（平均一瓶添加12匙晶萃），早晚各使用一次約可使用4到6個月（依個人使用量有所增減），一瓶相當於新台幣128元， 便能以親民價格獲得最清新健康天然優質的綠色環保漱口水。