由於持續受到東北季風影響，明（12）日迎風面的北部及東半部地區容易出現降雨，台南以北及東北部低溫約15至17度；氣象局提醒，周末（17日）大陸冷氣團南下，降溫明顯全台有感，預計中部以北及東北部低溫下探12、13度，年長者、嬰幼兒等體溫調節能力較弱族群，應多注意保暖。

氣象局說明明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天北部及東半部地區容易出現降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，長時間降雨下容易有局部大雨發生，中部地區雲量增多，亦有零星降雨的可能，南部地區則維持多雲到晴。溫度方面，台南以北及東北部低溫約15至17度，其他地區19、20度，白天高溫在北台灣只有17、18度，整天感受濕涼，台中至台南、花蓮地區約22至24度，高屏及台東地區仍有25至27度。

氣象局說明一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，周一、周二（13日）天氣類似，周三（14日）東北季風增強，北、東北部偏涼，整天約15至17度，其他地區早晚涼，中南部日夜溫差仍大，中部周三高溫下降2至3度，周四（15日）、周五（16日）稍回溫；基隆北海岸仍留意局部大雨，大台北山區及宜蘭降雨時間長，北部、花、東局部短暫雨，中部零星雨，南部多雲到晴 。

周六、下周日（18日）冷氣團報到，是否會達到寒流等級待後續觀察，各地氣溫明顯下降，中部以北、東北部低溫僅12、13度，其他地區14度至16度；北部、東半部，局部短暫雨，降雨逐漸趨緩，其他地區多雲到晴。