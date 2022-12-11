宜蘭「冬山鄉」「飛旅宿」以繽紛色彩打造充滿設計感又溫馨的夢想基地。(圖片由Booking.com提供)

宜蘭「冬山鄉」的田野間的「飛旅宿」，湛藍色的建築、石材環繞的外牆和高聳的煙囪設計，猶如城堡的外觀散發著濃濃異國風情，推開厚實的木門，映入眼簾的是令人讚嘆的繽紛世界。這棟充滿設計感又不失溫馨的夢想基地，是由庄爸 Chris 和庄媽 Vivi 親自設計與監工，耗時千日打造的心血結晶，Chris 和 Vivi 認為「民宿」是最好讓人深刻體驗在地生活的居所，兩人以滿滿的熱情與愛灌溉每趟相聚的緣分，讓每趟旅程都擁有回到家一般的溫暖。

一樓大廳提供休閒的聚會空間、投影機麥克風等設備，讓入住的旅客可以相聚在此，彼此聊天交流；另一邊公共空間的一隅更融入了「懷舊復古」的元素，牆壁上日治時期的木工器材承載了Vivi與祖父的美好回憶。飛旅宿整體空間氛圍處處可見 Chris 和 Vivi 特色鮮明的生活風格，而每間客房都擁有獨一無二的設計，不論是閨蜜小旅行、兄弟壯遊、溫馨家族旅行亦或是甜蜜的情人出遊，都能在飛旅宿找到適合自己的空間。

「飛旅宿」餐點皆來自民宿主人的悉心準備。(圖片由booking.com提供)

好客的 Chris 和 Vivi 總是以手作精緻小點熱情地迎接遠道而來的旅人，並貼心地提供從羅東車站的免費來回接送服務。深耕宜蘭多年的 Chris 和 Vivi 對於在地體驗規劃別有一番見解，旅人不妨跟著庄爸庄媽的口袋名單，來場宜蘭冬山鄉的深度在地體驗。期許旅人可以來到慢步調的宜蘭，讓疲憊的心靈得以獲得喘息，帶著旅途中獲取的滿滿能量再次朝著夢想飛翔。