美國航太總署NASA表示，阿提米絲1號繞月任務已經結束，獵戶座太空船(Orion Spacecraft)預計在美國東部標準時間12月11日中午12點40 分(台北時間12月12日凌晨12點40分)左右，降落在下加州的外海。屆時，待命的登陸艦會立即將它打撈。

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Artemis 1 mission update - Earth return prep and benefits for humanity

太空網(Space.com)報導，被稱為「二度登月」的阿提米絲計畫，第1次試驗任務全程是沒有太空人參與的，不過多數工作都與載人任務相同，是實際飛行的前期實驗。阿提米絲1號以超大型的SLS火箭與負責繞月的獵戶座太空船組合而成，全系統在11月16日點火升空，於11月25日接近月球，進入繞月軌道。

SLS火箭是一次性的，將獵戶座太空船送入航線後即抛棄，之後的任務就由獵戶座太空船執行。該太空船在結構上分成載人部分的指揮艙，以及裝載電力設備、火箭系統的服務艙，它有4片太陽能電池，持續為太空船供電。在完成所有實驗任務後，獵戶座太空船於 12 月 1 日進入「返回航線」，過程中點燃了服務艙後方的主引擎，持續燃燒了 3.5 分鐘，這是整個任務中，引擎燃燒最久的一次。

目前它還在持續接近地球當中，預計在美東時間週日中午 12 點 20 分（台北時間12月12日凌晨12點20分）左右，以40,000 公里/小時的速度，衝入太平洋上空的地球大氣層，這是利用大氣層來減速的程序，所付出的代價就是太空船表面會產生極高溫，隔熱罩必須承受2,800度的高溫，相當於太陽表面溫度的一半。

太空艙還會短暫地從高層大氣彈起，然後再回落，就像「打水漂」那樣，一塊石頭彈在池塘水面彈跳。大約經過1次彈跳後，太空船速度已經銳減，較為容易的穿過持續濃厚的大氣層，張開降落傘完成最後一部分的減速，然後落入海裡。美國海軍波特蘭號(LPD-27)登陸艦，等待於附近海域，派出快艇拖運進它巨大的登陸艙裡，然後拖到聖地亞哥的港口。

接下來， NASA 可以開始為阿提米絲2號(Artemis 2)做準備，它將在 2024 年將太空人送上月球，但只繞行而不著陸。接下來是阿提米絲3號(Artemis 3)，這是真正的再次登月球，可能在2025或 2026 年在月球南極附近著陸，尋找建立長期研究基地的地點，因為該地區被認為富含水冰，是重要的資源。

如果在月球建立長期基地，並且利用水來合成火箭燃料的重要實驗獲得成功，NASA就能利用從這些探月工作中獲得的知識，擬定登陸火星的計畫，或許在2030 年代末或 2040 年代初登上火星。