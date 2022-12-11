入冬以來歐洲各地的風速下滑導致風電驟減，再次推升電價與天然氣價格，也曝露歐洲能源系統基礎設施的不足。

最近歐洲許多地區氣溫下降，風速銳減，一方面使天然氣需求大增，另也打擊風力發電場的供電能力。據氣象預測網站windy.com資料，上周漢堡風速減至每秒5公尺，此為風力發電的最低速限，當風速每秒15公尺時可產生最大電力。

氣象學家、Marex Spectron分析師庫克森（Evangeline Cookson）表示，目前歐洲高氣壓系統使風速減弱，這樣的情況並不算罕見，但此時風電量減少卻格外引人關注，因陷入能源危機的歐洲政府正努力應付第一個沒有俄羅斯天然氣的冬天。

庫克森指出，東北風會導致風勢減弱以及溫度下降，進而提高暖氣需求，預料此天氣模式可能在未來10天持續。

據歐洲能源交易所（European Energy Exchange）資料，德國上周五交易電價在每千度電361歐元（377美元），遠高於上月中旬的108歐元。由於市場預期需求增加，帶動天然氣價格大幅上升，歐洲參考指標Dutch TTF天然氣價格9日漲至每千度電145.95歐元，遠高於11月11日的105.4歐元。

消費者與企業對於能源成本上揚都格外敏感，能源交易商也變得特別關心氣象，因這將牽動天然氣的供需。

擁有核電的法國向來是歐洲電力出口國，但該國部分核電廠因維修問題而停擺，雪上加霜的是，該國河川水位降至多年低點，使得水力發電也面臨挑戰。

風力發電驟降凸顯歐洲能源基礎建設的弱點，近年歐洲大舉投資風力、太陽能發電，卻沒有足夠的儲電容量，以供應無風與日照時的預備用電。研究顧問公司Wood Mackenzie分析師達瑪妮（Anna Darmani）表示，在去年之前能源價格始終位在低水位，使得業者沒有改善儲存設施的誘因。