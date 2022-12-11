2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重回夢時代，並打造史無前例的「進行式」及「未來式」雙面舞台，高市府11日公開雙面舞台3D模擬影片，直接帶大家前進舞台搖滾區，同時強調，跨年雙面舞台的魅力，一定要親臨現場才知道！

延伸舞台設計，也讓粉絲能與心儀偶像近距離互動。(高雄市新聞局提供)

高雄跨年主打「跨兩次、跨滿24小時、花火看兩次」，讓粉絲超級期待。12/31打頭陣的《亞灣未來市演唱會》，雙面舞台設計精巧，運用時代大道及中華五路寬闊路口，打造出舞台前後都是搖滾區的通透表演空間，舞台中央錯落六座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，創造360度超絢麗視覺效果；雙面舞台兩側的LED螢幕，讓粉絲在任何角度都不會錯過精彩節目，延伸舞台設計，也讓粉絲能與心儀偶像近距離互動。

表演嘉賓登台首先考量「如何顧全所有現場粉絲」，因此在節目編制、走位設計、橋段安排上都相當富有挑戰性。另外為節目加分的，是雙面舞台的燈光效果，雙面舞台燈光設計將隨演出變化，無論演出是抒情、饒舌、搖滾風格，「進行式」及「未來式」舞台燈光相互呼應，讓現場觀眾宛如進到超大型Party包廂，在繽紛燈光下隨著音樂擺動，感受前所未有的視、聽覺豪華饗宴。

雙面舞台不同特色，兩邊都很精彩，如果剛好有「選擇障礙」怎麼辦？別擔心！《亞灣未來市演唱會》貼心的規畫了專屬通道，舞台有雙面，通道也有兩條單向通道，藉由當天的人流管制，輕輕鬆鬆就能往返兩座舞台，還能順便有健身效果。跨年倒數後將施放180秒「亞灣跨年煙火」，兩面觀眾也能以專屬視角欣賞浪漫璀璨的花火，與親朋好友共同創造最難忘的跨年美好記憶。

夢時代雙面舞台，「進行式」與「未來式」訴說10多年來亞洲新灣區的轉變，夢時代周邊因亞灣區發展，產業、交通及生活機能都大幅提升，今年跨年再度回到夢時代，讓粉絲超級期待。