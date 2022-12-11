R＆J Guesthouse整面落地窗的花園景觀間，古典優雅中又帶給旅人溫馨寧靜之感。(圖片由booking.com提供)

宜蘭「員山鄉」的鄉間小路之中，石頭堆砌成的矮牆內是一座白色獨棟別墅，推開庭院中的小木門，穿過林蔭小徑即抵達充滿異國情調的「R＆J Guesthouse」，R＆J Guesthouse 是由 Ryan 和 Joanne 夫妻共同經營，民宿巧妙的融合歐洲與台式鄉村風，大量運用佈滿花朵的碎花壁紙與精緻亮麗的特色花磚，古典優雅中又帶給旅人溫馨寧靜之感。每間客房各具特色，像是擁有挑高屋頂與磚牆的工業風頂樓雙人間、榻榻米臥鋪的閣樓日式房或是擁有整面落地窗的花園景觀間，每一間都讓旅人讚嘆不已。

體貼的老闆夫婦不僅於一樓設置了無障礙房型，更特別打造了電梯方便長者與攜帶大型行李的旅客入住。

每天的早餐皆是由女主人選用當季時令食材現做，透過簡單的調味將最新鮮的在地食材分享給每位旅人，坐在露台邊的沙發上，一邊享用早餐一邊感受陽光的沐浴並欣賞庭園美景簡直一大享受。

R＆J Guesthouse，幸福就從日常的點滴開始。(圖片由Booking.com提供)

另外，老闆夫妻對於烹飪、烘培及葡萄酒皆有所涉略，未來規劃結合自身嗜好推出晚餐餐酒服務；老闆 Ryan 甚至將這份喜愛融入了民宿設計，驕傲地將葡萄酒的木箱猶如獎牌一般展示於樓梯間的牆面，推薦喜愛品酒的旅人們造訪 R＆J Guesthouse，品嘗美酒佳餚並和老闆相互交流。

「芭樂果枝筆DIY」每枝都擁有獨一無二的外觀，環保永續且享受享受「反璞歸真」的旅遊體驗。(圖片由booking.com提供)

R＆J Guesthouse 在推廣台灣在地生活文化與鄉村旅遊不遺餘力，同時也不忘響應環保永續，不僅擁有 Booking.com 的永續旅宿認證更是獲得觀光局認證的好客民宿。民宿鄰近望龍埤、大湖風景遊樂區、林美石磐步道等宜蘭必訪景點，周邊亦不乏許多休閒農場及觀光工廠，旅客若想駕車穿梭這些景點間，民宿也附設寬廣的停車場，讓旅人可以輕鬆自在的體驗宜蘭之美。