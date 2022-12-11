百萬網紅YouTuber「理科太太」近日線上販售課程，課程內容分享自己心理諮商的100小時心得，上架不久就有2730人買單，人數還在持續增長中，依照每人1,799元費用計算，目前已有約491萬元台幣進帳，不過該課程卻遭不少人批評，對此理科太太開嗆：「我只想說酸民惦惦啦」，主播劉傑中分享看法，直呼：「你難道不會覺得自己碰到詐騙集團嗎？」。

男主播劉傑中身材保持不錯，因此不時會收到邀約希望他能分享男性運動等秘訣，不過他知道自己不是這類專業，實在不敢班門弄斧，「還是會擔心：對我有效的對其他人不一定有效。這個東西不知道誰會看到跟著照做，要是出了狀況該怎麼辦？真的只好通通婉拒」。

劉傑中提到身邊有認識的教練又高又帥，人脈廣的他想替對方介紹經紀人，或是開線上課程，就算賣不到幾個人，也好過一堂一堂賺鐘點費，沒想到對方婉拒：「重訓看影片學有點危險耶。一來非專業人士看影片模仿，動作可能不標準。然後他錯誤的動作你又看不到，也沒辦法即時調整，沒效就算了，最怕是還傷身」，寧願實體上課賺個一兩千塊，至少有安全保障。

劉傑中有感而發：「很多賺錢的方式，不是沒人想到過。只是君子有所為，有所不為罷了」，他讓大家先想想，眼前這個人是否有傾聽需求、並有能力給予建議與指引，舉例像是網上的人口口聲聲說愛你，但從來沒見過本人，當想深入聊聊時對方寄來一段預錄好的影片，劉傑中反問：「你難道不會覺得自己碰到詐騙集團嗎？！」他也提出質疑，「肌肉痠痛就花錢找人按摩啊，付費聽人家講按摩經驗是可以消除堆積的乳酸嗎真心疑惑」。