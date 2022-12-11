開發海外船舶租賃業務的永豐金租賃公司，2022年風險性資產成長達雙位數百分比，較前兩年的偏低基期出現大幅反彈回升。中華信評確認其長、短期發行體信用評等分別為「twA+」、「twA- 1」，對其長期評等的評等展望仍維持「負向」。

中華信評表示，展望負向的原因是永豐金租賃的資本水準在非常強等級，但未來兩年可能會減弱。

上述情境不同於一般金融機構。中華信評認為，永豐金租賃的資本水準較先前對該公司2022年資本水準的預測，來的更好。不過，該公司的評等展望仍維持「負向」，因為中華信評預期，該公司未來兩年潛在的高業務成長可能會消耗其資本水準，進而可能削弱中華信評對於該公司的資本水準在「非常強」等級的評估結果。

2022 年永豐金租賃風險性資產成長達雙位數百分比，中華信評估計未來幾年該公司的國內業務、與海外船舶租賃業務，仍將維持成長。為了在大中華市場中建立更佳的能見度，估計永豐金租賃的大中華區業務亦可能從目前的低基期，出現高度成長。

中華信評認為，永豐金租賃截至2021年12月31日的風險調整後資本（risk-adjusted capital，RAC）比為 16.5％；及至2022年9月30日則為17.0％。略高於中華信評先前預測的15.1％。而與金融控股公司或銀行旗下的國內租賃同業相比，永豐金租賃在海外市場的地理分散性等尚無法轉化為穩定的獲利水準。

此外，永豐金租賃的資產報酬率略低於同業平均水準，且具有一定程度的波動性。中華信評指出，從3個角度亦可印證：1、發生在2018年的一次性事件，2、2020年海外疫情蔓延導致業務動能趨緩，3、資產品質亦同步出現惡化。