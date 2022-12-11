從釋迦、蓮霧、石斑魚，到最近的魷魚、秋刀魚、午仔魚被大陸禁止輸入，業者生計遭嚴重衝擊。農委會主委陳吉仲對此表示，若補件後，仍禁止台灣業者水產品輸入，不排除就貿易障礙向WTO進行申訴。國民黨前台北市議員羅智強表示，陳吉仲再獻金句「不排除向WTO申訴」。網友不禁表示，「他只會講這一句，其他不會，實質上農漁民慘慘慘慘」。

羅智強今(11日)在臉書粉專貼文表示，農漁水產又被禁，陳吉仲再獻金句「不排除向WTO申訴」。

網友紛紛表示，「他已重複N遍的話」、「無招陳？」、「每個月領那麼多薪水，只需要講這句話，可見這句話含金量很高啊！」、「笑死了，人家不買了，還要投訴」、「申訴？乾脆去哭訴啦！」、「他就只會講這句話，其它什麼事都不會啦」、「那不是金句 是唯一只會講的一句」、「他講的是幹話啦！大陸已經事前告知WTO了」。

也有網友說，「當初鳳梨就要申訴！結果呢？」、「回家跟媽媽說」、「哈！申訴就了事，好簡單，這種官誰不會當」、「他只會講這一句，其他不會，實質上農漁民慘慘慘慘」。