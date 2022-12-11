球王C羅（Cristiano Ronaldo）率領葡萄牙在昨世界盃8強賽對決黑馬摩洛哥，最終以0比1爆冷出局，難掩失落的他當場跪地淚崩。同時，摩洛哥的勝利讓遠在米蘭的球迷興奮過頭，傳出一名男子在歡慶時突遭刺頸割喉，目前命危。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)10日報導，本屆卡達世界盃驚奇隊伍摩洛哥一路挺進8強賽，儘管面對強敵葡萄牙，上半場頻頻強攻，在第42分鐘先馳得點，儘管下半場對手換上當家球星C羅，最終仍難成功破門，最終以1比0氣走葡萄牙；同時間，義大利米蘭境內將近5,000名摩洛哥球迷湧入歐伯丹廣場（Piazza Oberdan），大家齊聚布宜諾斯艾利斯大道又是熱舞、又是歡呼。

目擊者還原當時驚魂畫面，本以為是一場類嘉年華，因為大家都非常享受摩洛哥奪勝，突然間數名球迷爆發口角，情況越演越烈，他們開始互相動手動腳，一名約莫30歲的男子試圖介入，但又波及到另一名路過的東歐男，對方拿出預藏刀器往他喉嚨攻擊，人現已在醫院接受插管治療，情況危急。