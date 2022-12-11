民進黨北市第3選區立委補選候選人吳怡農日前拋出遷建松山機場的政見，台大政治系教授左正東今(11日)在《鄭亦真辣晚報》節目指出，連綠委楊曜也出來表達反對松山機場遷建，這牽涉到松山機場其實跟離島有很大的關係，金門、馬祖跟澎湖都要靠松山機場，還有離島病患的後送，也要走松山機場。松山機場如果遷建，他們就要經過桃園，從桃園再一個小時的車程到台北，對於病患的救急來說，那個時程就差很大。

左正東表示，說不定吳怡農是想要蔡英文簽一個《不逃跑承諾書》？如果真這麼做的話，他的選票會上來，但這不是他的本意，他其實就是捅了一個他自己無法收拾的馬蜂窩。其實綠委楊曜也出來表達反對松山機場遷建。

名嘴董智森提到，因為楊曜是澎湖人，澎湖老百姓要回去都要到松山機場。左正東也說，因為這牽涉到松山機場其實跟離島有很大的關係，金門、馬祖跟澎湖都要靠松山機場，還有離島病患的後送，也要走松山機場。

左正東指出，松山機場如果遷建，他們就要經過桃園，從桃園再一個小時的車程到台北，對於病患的救急來說，那個時程就差很大。

「我覺得吳怡農絕對沒有認真開車去過桃園，他不知道桃園現在的交通有多塞！」主持人鄭亦真強調，她最近開車才知道，桃園塞起來，絕對比松山機場旁邊還要再塞！