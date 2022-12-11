民進黨北市第3選區立委補選候選人吳怡農日前拋出遷建松山機場的政見，台大政治系教授左正東今(11日)在《鄭亦真辣晚報》節目指出，連綠委楊曜也出來表達反對松山機場遷建，這牽涉到松山機場其實跟離島有很大的關係，金門、馬祖跟澎湖都要靠松山機場，還有離島病患的後送，也要走松山機場。松山機場如果遷建，他們就要經過桃園，從桃園再一個小時的車程到台北，對於病患的救急來說，那個時程就差很大。
左正東表示，說不定吳怡農是想要蔡英文簽一個《不逃跑承諾書》？如果真這麼做的話，他的選票會上來，但這不是他的本意，他其實就是捅了一個他自己無法收拾的馬蜂窩。其實綠委楊曜也出來表達反對松山機場遷建。
名嘴董智森提到，因為楊曜是澎湖人，澎湖老百姓要回去都要到松山機場。左正東也說，因為這牽涉到松山機場其實跟離島有很大的關係，金門、馬祖跟澎湖都要靠松山機場，還有離島病患的後送，也要走松山機場。
左正東指出，松山機場如果遷建，他們就要經過桃園，從桃園再一個小時的車程到台北，對於病患的救急來說，那個時程就差很大。
「我覺得吳怡農絕對沒有認真開車去過桃園，他不知道桃園現在的交通有多塞！」主持人鄭亦真強調，她最近開車才知道，桃園塞起來，絕對比松山機場旁邊還要再塞！
文章來源：【鄭亦真辣晚報】20221211完整版
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。