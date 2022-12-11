中國大陸近日再禁台灣秋刀魚、午仔魚及酒品進口，對此總統蔡英文9日在臉書上表示，「中國大陸再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國大陸受到阻礙」，而中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示，這是正常的食品安全監管措施，希望台灣企業盡快補齊符合要求的企業註冊訊息。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（11）日就表示，之所以蔡英文會喊出「突襲」的說法，是要向台灣的農漁民交代，引發討論。

吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中表示，對於中國大陸禁止台灣產品進口到內地，「應該是沒有政治操作」，不過蔡英文開始用政治的方式回擊，批評對方在突襲台灣，吳子嘉認為這樣的說法，「是要解決台灣內部問題，這是要跟農民交代，因為這次受傷最重的區域是高雄、屏東，這是民進黨的本命區、票倉」。

吳子嘉更痛批，蔡英文第一時間沒想到要怎麼解決這個事情，就直接先跟漁民表示是中國大陸害的，再來蘇貞昌馬上也回應，也是先攻擊中國大陸。這讓吳子嘉直言，「這件事情現在有點荒謬，我們的政府現在是在狀況外，中央並沒有人在幫忙」。