國際級美學大師蔣勳11日在高雄市立社會教育館主講「風景與眾生的故事-《龍仔尾．貓》新書講座」，與聽眾分享自己因疫情被「困」在台東一處邊陲小村落，平淡的生活充滿驚奇的心情點滴。蔣勳鼓勵聽眾，學會轉念才能得到心靈的富有，進而關心眾生。

該講座由高雄市立社教館與蔣勳文化基金會、財團法人臺南市和通文化藝術基金會共同主辦，蔣勳藉由一本小書以文字、攝影、水墨、油畫等方式，分享台東縱谷海岸的晨昏四季美景，小村落的純樸人文。

蔣勳日前因疫情被隔離在台東池上萬安「龍仔尾」農舍3個月，他表示，當地擁有最美視野風景，能看到海岸山脈與中央山脈隨著日出月落更迭不同面貌。另池上的雲宛如時鐘般，在不同時間也可欣賞到不同的樣貌，有時如雲瀑，往下飛洩，相當壯觀。自己的心靈卻彷彿身處在桃花源裡，雖安靜孤獨，卻能完完全全跟自己在一起。也和「龍仔尾」的貓咪們一起玩耍、散步，感受貓咪們的慵懶神情、撒嬌姿態

蔣勳鼓勵大家，不要因疫情而被「困」，要適時的轉念，憑藉自己的願力突破難關，才能得到心靈的富有。轉念也是另一種狀態，同時也才能關心認識或不認識的眾生。

社教館表示，蔣勳以其生動活靈的演說方式，讓新書講座在充滿知性、感性及啟發性中的氛圍中圓滿落幕。