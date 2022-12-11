中央氣象局表示，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓已於今(11)日21時增強為輕度颱風，編號第25號(國際命名: PAKHAR，中文譯名：帕卡)，預測未來朝北轉東北移動，對台灣無影響。

熱帶性低氣壓今晚增強為「帕卡」颱風，氣象局資料指出，11日20時其中心位置在北緯18.4度，東經126.7度，以每小時20公里速度，向東北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。