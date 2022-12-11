企排18年11日在鳳山體育館進行上半季最終戰，由連莊出戰屏東台電，本場比賽連莊率先拿下兩局，但台電發揮衛冕軍的實力，連趕兩局，硬是將戰線延長至第五局，第五局雙方你來我往，最後台電靠著雙人攔網得分，以21比25、16比25、25比21、25比23、19比17逆轉擊敗連莊拿下5連勝，目前8勝1敗穩居男子組首位。

兩隊開局互有攻勢，許紋誠與布萊恩的重扣讓現場氣氛 high 到最高點，初期雙方戰成7比7的平手，此時台電加強防守，多次擋下布萊恩的重扣攻擊，但劉鴻敏與劉鴻杰兄弟聯手，幫助連莊取得領先，台電喊出本場第一次暫停。暫停之後，連莊布萊恩找到攻擊節奏，多次攻擊得手總能突破台電的防守，雖台電一路緊咬，但連莊技高一籌拿下第一局。

第二局連莊簡名均開局在二號位的攻擊得手讓屏東台電毫無招架之力，加上汪秉勳在前排的防守奏效，逼出台電立刻喊出暫停。暫停回來連莊繼續展現銅牆鐵壁般的防守，加上布萊恩與簡名均的穩定攻勢，台電苦苦追趕仍無法縮小差距，連莊收下第二局。

關鍵第三局台電開始急起直追，蔡沛彰前排的防守判斷幫助球隊取得領先，連莊立刻喊出暫停。暫停回來，台電黃正良加入得分的行列，雖然簡名均與布萊恩再次幫球隊，但台電本局接發球狀況明顯改善許多，有效攻勢讓連莊無法雷池一步，台電就靠著這股氣勢要回一局。

進入第四局兩隊你來我往，台電靠著許紋誠單人攔網得手取得兩分領先，連莊立刻喊出暫停。暫停回來簡名均與盧清銓的一攻一守，再次將比數扳平。兩隊進入拉鋸，一路糾纏到16比16平手，此時台電詹旻翰連續攻勢幫助球隊取得三分領先，此時連莊劉鴻杰連續攻擊得手將差距縮小至1分之差，但蔡沛彰硬是在三號位攻擊得手，將戰線延長至第五局。

第五局雙方依舊戰況膠著，前半段打完兩隊戰成7比7平手，最後連莊靠著布萊恩在四號位的攻擊得手，取得一分領先，雙方換場再戰。換場過後，連莊靠著劉鴻杰的接連攻勢，氣勢大漲，瞬間取得3分領先，但台電許紋誠扮演英雄，硬是將比數扳平，兩隊鏖戰到 Deuce，最後靠著蔡沛彰的攔網成功，台電以19比17 拿下本場比賽勝利。