香港女星黃心穎2012年參加香港小姐選美榮獲亞軍，外型甜美、身材高挑，入行不久就收穫一票粉絲，有無數戲劇和主持邀約，演藝事業前途一片光明，不料2019年爆出與男星許志安的不倫婚外情，名聲瞬間一落千丈，無奈飛美國進修避風頭，回港後事業卻沒有起色，黃心穎在風波之後悄悄交了男朋友是Rubberband鼓手泥鯭（黎萬宏），兩人私下互動近日曝光，甜蜜模樣令不少人祝福。

全球緊盯世足賽開打，電台DJ謝茜嘉邀請一票好友到家裡看球，她將眾人一起看比賽的影片放上社群平台，贏球後開香檳慶祝的畫面非常歡樂，有網友注意到許久不見的黃心穎也在其中看球，她男友泥鯭也一起同行，看得非常認真，據港媒報導謝茜嘉和泥鯭是多年好友，泥鯭帶黃心穎一起看球，證明兩人交往兩年多，感情相當穩定。

黃心穎和男友一起到朋友家看球。（圖／謝茜嘉Instagram）

黃心穎自從爆出與許志安的醜聞後，就沒有主持和戲劇工作，最後一次拍戲還是在2年前，而許志安近期則與環球唱片簽約，還在線上開演唱會，老婆鄭秀文也力挺，許志安現身音樂節目，並透露正在籌備新專輯，正式回歸螢光幕前，兩人境遇恍如雲泥之別。

2019年黃心穎與許志安被拍到在計程車內接吻，許志安當時已和女歌手鄭秀文結婚，黃心穎也有男友馬國明，兩人雙雙出軌引起軒然大波，許志安事後在記者會上道歉，「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，鄭秀文在沉默兩天後選擇原諒。