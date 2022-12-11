女星大S（徐熙媛）、汪小菲近期因家務事鬧上版面，前婆婆張蘭趁機掌握流量密碼，這兩周靠著消費S家，直播銷售額高達2.5億人民幣（約11億台幣），就連確診都照常帶貨，今（11日）張蘭染疫第二天，改賣枇杷膏和健康產品，讓大陸網友大開眼界。

張蘭昨宣布確診，仍繼續開直播帶貨，今（11日）也不例外，只是改在床上開直播，畫面中，張蘭氣色不佳、打扮輕便，用虛弱的聲音透露現在渾身肌肉疼、嗓子啞，只好靠在床上；儘管如此，她呼籲外界不用怕疫情，「蘭姐60多歲了都沒事，每天都工作12個小時，第一天陽性也工作5個小時」，以自身經歷勉勵年輕人不要找理由不上班。

由於現在確診中，張蘭販賣的商品也從招牌的酸辣粉，換成枇杷膏和健康產品，由助理在旁一一介紹使用方式，她則坐在床上吃東西，笑說確診後還是滿有食慾，吃了水煮魚、小米粥和燙青菜，以及大S事件爆紅的「大滷蛋」，逗樂大陸網友。

確診的張蘭躺在床上開直播帶貨。（圖／抖音＠張蘭）

「張蘭感染新冠仍在直播」火速成為熱門關鍵字，許多陸網友都十分敬佩，紛紛留言：「這個阿姨是真牛逼，汪小菲有這一半的拼勁，早都上富豪榜了」、「太敬業了！！誰有這個精神」、「就憑這股勁，沒有理由不喜歡她」，但也有人吐槽：「你是你，求你別來這教育年輕人」、「不用那麼拚吧」、「要錢不要命」。