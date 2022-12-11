塑膠垃圾是最傷腦筋的環境問題，因為它很難被分解，重新再製又相當困難，因此一直回收的不積極。現在加拿大與美國的2家回收公司，終於完成了徹底解決塑膠垃圾的方法，而且所有的塑膠的種類都適用。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，據做計，每年丟棄的塑膠垃圾達到 3.8 億噸，隨意扔棄的塑膠堵塞了世界各地的海洋和海灘，我們一直沒有正視這個問題，大約 80% 的塑膠，最終進入海洋和垃圾填埋場。

雖然很早就有人提出回收塑膠再製的想法，然而塑膠的種類千百種，每一種塑膠的化學特性都不同，有熱塑式、熱固式、軟式、硬式，消費者也很難區分，回收再製的成本太高，完全不可行。

現在，Plastonix 和 Elemental Recycling 這兩家公司，提出了新的辦法，可以回收所有種類的塑膠，並不是重新再製，而是做成另外有用的東西。

首先是來自家加拿大的Plastonix公司，他們的方式很簡單，就是把塑膠給輾成粉末，然後另作它用，做為建築材料、瓦塊、人造石、和合成板等。

來自美國德州的Elemental Recycling公司，他們比 Plastronix 更進一步，他們可將任何種類的塑膠垃圾製高純度石墨和石墨烯。石墨是重要電子材料，可用於製造智慧手機、各種電子產品、戰鬥機和飛機，是汽車製造中的複合材料之一。而石墨可以再製成石墨烯，是現在最火紅的新材料。

Elemental 表示，他們在回收的過程，還可以生產氫氣。而氫氣被視為下一代次生能源，具有高熱力與低廢氣的優點。

這兩種方法與綠色電力搭配之後，就能形成環保的產業，利用廢塑膠所製造的新產品，符合所有環境監管標準，不會產生任何有害排放物。