九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文辭去民進黨主席後，副總統賴清德日前表態參選黨魁。媒體人張禹宣11日在《新聞大白話》節目指出，從選後的布局來看，蔡英文嘴喊反省，但一心還是處處提防，想著把賴清德卡死，即便黨主席手握提名權，只要施政成績仍卡在閣揆蘇貞昌手上，就算提名再清新、形象好的人選，蘇貞昌的表現還是能影響民調。就如同蔡英文先前召開會議所說的8個字，要「穩定政局」，才有「開創新局」。

張禹宣表示，蔡英文從敗選到現在，一直喊反省、反省，可是根本就沒有反省，一心都在想著賴清德。光從蘇貞昌還在擔任行政院長就看得出來，她先前曾召開相關會議，8個字可以說明，就是蘇貞昌未來即便在年後或2月1日後要內閣改組，都要「穩定政局」，才有「開創新局」。

「穩定政局什麼意思？可能是上面那個大頭蘇貞昌，她不會去換。」張禹宣說，在近日外流的名單中，說潘孟安可以去當黨秘書長，就是說賴清德如果當黨主席，黨秘書長就是幫他打雜的，當大總管，做一些最累又沒有好處的事情。然後說林佳龍可以當府秘書長，就是跑去幫蔡英文當小弟。只有鄭文燦大阿哥，說要給他當行政院副院長，等於擺在那個位子，將來有可能接班。

張禹宣指出，從布局來去看就知道，蔡英文處處都還是在提防著賴清德，所以說反省反省，最後一心還是想著怎麼把賴清德卡死。今天給賴清德當黨主席，的確，提名權、不分區、布局都在他手上，可是問題是施政的成績卡在誰手上？卡在行政院蘇貞昌的手上。就算提了再清新、形象好的人選，隔天蘇貞昌在立法院「你叫什麼叫？」馬上民調又下來了。