九合一大選後，接下來的2024總統大選人選頗受關注，副總統賴清德參選民進黨主席補選，被視為為此鋪路，國民黨則以新北市長侯友宜呼聲最高，民眾黨台北市長柯文哲早已表態有意參選。媒體人吳子嘉表示，賴清德和侯友宜的選票可說高度重疊。

吳子嘉今(11日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，賴清德可以搶到侯友宜的票，因為侯友宜的票跟賴清德高度重疊。侯友宜是國民黨內唯一可以拿到台派票的人，也就是說，侯友宜可以拿到綠票，這不是國民黨其他人可以拿到的。

有網友問到 ，如果賴清德在「台灣前途決議文」中，只強調親美路線，以及對於晶片產業的提議 ，然後把統獨議題帶過，是否能夠概括最多的選票？吳子嘉認為，台灣大部分人都親美，沒有辦法。由於決議文只做主權論述，不做其他的論述，而選票問題也不在主權範圍內，統獨問題就可含糊帶過，等賴清德參選總統時，再來處理。最難的第一件事情就是，黨要為總統解套，由政黨來處理，責任最小。